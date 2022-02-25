Швед высказался о методах давления оппозиции на белорусов

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Андрей Швед в эфире ОНТ высказался о методах давления оппозиции на белорусов, сообщает БЕЛТА.

По его словам, формы и методы воздействия оппозиции ничем не отличаются от тех, что применяли нацисты во время Великой Отечественной войны. "Пытаются посеять страх, хаос, панику. Ведь, по сути дела, формы и методы не изменились. Мы видим, что сейчас происходит. Да, в 2020 году угрожали должностным лицам. Помните, правоохранительным органам, прокурорским работникам, судьям и так далее. Не действует. Дальше - члены семей. Не действует. Клевета, оскорбления - не действует. Сейчас уже стали угрожать детям", - сказал Андрей Швед.

Генпрокурор провел параллели: "Давайте посмотрим, что было в период ВОВ, когда в заложники брали детей. Это во многих документах мы видим и читаем. Требовали выдать партизан, других лиц либо "мы расстреляем ваших детей", - добавил он.-0-