Швед: законодательство Беларуси о противодействии экстремизму - мягкое и лояльное

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство Беларуси о противодействии экстремизму - очень мягкое и лояльное. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

При подготовке изменений в законодательство учитывался опыт всех стран. "В первую очередь Российской Федерации, Западной Европы. У нас очень мягкое, лояльное законодательство. Сейчас мы кое-что уточнили, где-то усилили ответственность, кое-что либерализировали. Надо смотреть в комплексе на эти вопросы. Но в целом хочу сказать, что даже в случае принятия этого законопроекта в той редакции, которая вчера обсуждалась, наше законодательство не будет таким жестким, как, например, в Западной Европе, в том числе в вопросах борьбы с экстремизмом", - сказал Андрей Швед.

По его словам, к этому вопросу подходим взвешенно, исходя из реалий. "Это касается санкций, ответственности, штрафов и сроков наказания. В ряде западноевропейских стран, которые ратуют, что у них все нормально, а у нас плохо, на самом деле все с точностью наоборот, если объективно разобраться, - отметил генпрокурор. - Сроки лишения свободы за те действия, за которые у нас до недавнего времени и сейчас предусмотрены, например, штраф или лишение свободы на несколько лет, у них - 10-15 лет лишения свободы за такие же действия, которые совершают их граждане. Притом они эту ответственность ввели еще лет 5-7 назад в ряде стран".-0-