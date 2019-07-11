Шведская служба занятости разработает проект по анализу рынка труда в четырех областях Беларуси

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская служба занятости планирует в 2020 году разработать и внедрить новый проект по анализу рынка труда в Минской, Гомельской, Брестской и Могилевской областях. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель совместного проекта "Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения Беларуси" Шведской государственной службы занятости Пер Линдберг перед конференцией, посвященной завершению сотрудничества по реализации меморандумов о взаимопонимании между комитетами по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, Гродненского, Витебского облисполкомов и Шведской государственной службой занятости.

Руководитель проекта отметил, что еще в январе 2018 года белорусская сторона поддержала его идею по развитию сотрудничества в других регионах Беларуси. С этой целью он две недели назад посетил четыре оставшиеся области, где во время встреч с коллегами обсудил дальнейшие шаги по реализации новых инициатив. "Шведская государственная служба занятости очень заинтересована в продолжении нашего сотрудничества. Мы постоянно взаимодействием с финансирующей стороной - Шведским агентством по сотрудничеству в области международного развития Sida, которое также положительно относится к дальнейшей проработке этого вопроса. После того, как в сентябре представим окончательный отчет по нынешнему проекту, в течение осени будет подготовлена заявка на реализацию нового проекта. Надеемся, что уже в первом полугодии будущего года (ориентировочно весной), сможем приступить к работе в других регионах Беларуси", - сказал Пер Линдберг.

Будущий проект будет развиваться в тех же пяти ключевых направлениях, что и нынешний: составление прогноза на рынке труда и барометра профессий, улучшение обслуживания категории уязвимых безработных граждан, профессиональная ориентация, повышение эффективности взаимодействия служб занятости с нанимателями, развитие коммуникативных и информационных стратегий. Несколько недель назад белорусская делегация отправилась в Стокгольм с деловым визитом. Рассматривались цифровые и IT-услуги, оказываемые службой занятости клиенту. В будущем проекте особое внимание также уделят этому направлению и его внедрению на территории Беларуси. "Шведская государственная служба занятости располагает хорошо развитыми центрами удаленного обслуживания граждан (колл-центрами), не исключено, что в будущем проекте мы также будем развивать подобные службы и в вашей стране", - поделился планами руководитель проекта.

Подводя итоги текущего проекта, шведская сторона выработала ряд рекомендаций. Два года подряд для Минска, а также Витебского и Гомельского регионов разрабатывались прогнозы на рынке труда и барометры профессий, поэтому важно, чтобы в нынешнем году работа в этом направлении не прекращалась и был составлен актуальный прогноз. В отношении уязвимой категорий граждан в Беларуси следует развивать литовские модели работы с такой группой населения. Белорусская страна-соседка в 1990-е годы активно накапливала опыт Швеции, Германии, Дании, а также других стран и выработала единые обобщенные стратегии, которые могут способствовать переходу на новый уровень развития стран постсоветского пространства.

Занимаясь вопросами профессиональной ориентации, шведская сторона перевела на русский язык и адаптировала психологический и диагностический инструментарий: необходимо, чтобы им продолжили заниматься в Беларуси и дальше. В отношении взаимодействия с нанимателями нужно не прекращать стимулировать и вдохновлять их активнее использовать электронные услуги - прежде всего размещать имеющиеся вакансии в электронном виде. Кючевым достижением можно считать опыт проведения в Беларуси электронных ярмарок вакансий, которые должны организовываться на должном уровне и в будущем.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество со шведской стороной. "Активно занимаемся прогнозированием спроса потребностей на рынке труда для того, чтобы система образования нашей страны готовила кадры, которые в настоящее время нужны белорусской экономике. Общение в рамках реализации проекта, опыт шведских и литовских экспертов позволил нашим специалистам повысить свою квалификацию и получить новые знания. Хотелось бы развивать и дальше наше сотрудничество и реализовать новый проект, который позволит вовлечь в изучение и остальные регионы нашей страны", - сказал он.

Проект "Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения Беларуси" реализовывался с 2015 года.-0-