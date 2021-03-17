Швея, врач, штукатур, продавец - Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общереспубликанском банке вакансий заявлено почти 76 тыс. вакансий, из них около 60% - по рабочим профессиям. В Минтруда и соцзащиты рассказали, каких предложений на полный рабочий день больше всего в каждой конкретной сфере деятельности, сообщает БЕЛТА.

Больше всего вакансий на полный рабочий день заявлено организациями промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения и в сфере социальных услуг, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов.

Если конкретно, то в промышленности особенно требуются швеи (1,3 тыс. вакансий), слесари-ремонтники (480 вакансий), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (420 вакансий), слесари механосборочных работ (406 вакансий) и водители автомобиля (307 вакансий).

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве организации нуждаются в трактористах-машинистах сельхозпроизводства (1,5 тыс. вакансий), операторах машинного доения (899 вакансий), водителях автомобиля (702 вакансии), животноводах (678 вакансий) и ветврачах (437 вакансий).

Медики неизменно в топе востребованных профессионалов: в банке 2,5 тыс. вакансий медицинской сестры, 2,3 тыс. - врача-специалиста. Нужны и санитары (1,2 тыс. вакансий), фельдшеры-лаборанты (371 вакансия), фельдшеры (265 вакансий).

В строительстве наиболее востребованы штукатуры (620 вакансий), каменщики (594 вакансии), плотники (363 вакансии), монтажники строительных конструкций (341 вакансия) и маляры (337 вакансий).

Наконец, в торговле большой выбор предложений для продавцов (1,4 тыс. вакансий), контролеров-кассиров и просто контролеров (845 вакансий). Для грузчиков в этой сфере есть 367 вакансий, поваров - 290, водителей автомобиля - 153 вакансии.-0-