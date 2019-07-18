Швейцарский университетский центр судмедицины и профильный белорусский НПЦ будут сотрудничать

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университетский центр судебной медицины (Лозанна-Женева) и Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.

Документ подписан во время визита делегации из Швейцарии в ГКСЭ. Подписи под соглашением поставили начальник научно-практического центра Игорь Мороз и директор университетского центра Силке Грабхерр.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере судебной медицины. В частности, речь шла о таких направлениях, как обмен экспертами для прохождения стажировок, обучение, участие в совместных семинарах и конференциях, совместные исследования и разработки.

Швейцарской делегации продемонстрировали возможности судебно-биологической, генетической, а также лабораторий генотипоскопических исследований. Делегация посетила открытый в конце 2017 года многофункциональный корпус судебно-медицинских экспертиз, ознакомилась с организацией работы отдела общих экспертиз, управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера.-0-