Швыдкой: в российских школах нужно изучать творчество Коласа и других белорусских классиков

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Классика белорусской литературы должна быть в программе российских школ. Таким мнением поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сегодня на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в школе читали Якуба Коласа наравне с Пушкиным, и это было нормой, чего, к сожалению, сейчас нет. Это, мне кажется, большой недостаток. Это одна из тем, над которой можно работать, когда мы говорим о Союзном государстве, - чтобы белорусская литература была представлена как часть школьной программы в России", - сказал Михаил Швыдкой.

По его мнению, потребность народов Беларуси и России друг в друге не ослабевает. И ее нужно укреплять в том числе через воспитание подрастающего поколения на общих ценностях. Культурное наследие двух стран тоже должно быть в равной степени ценным для белорусов и россиян.

Сегодня во Дворце Республики в Минске проходит торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России. В мероприятии участвуют руководители республиканских органов госуправления, Постоянного комитета Союзного государства и его представительства в Минске, общественных объединений и др. К мероприятию в онлайн-формате подключены студии в Москве.-0-