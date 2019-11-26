"Сидней Люкс": чемпионский сплав комфорта, престижа и здорового образа жизни

На главных спортивных состязаниях четырехлетия, которые состоялись в 2000 году в Сиднее, Беларусь взяла 17 наград, в том числе три золотые. В честь этого события в квартале "Чемпионов", который строится в многофункциональном комплексе "Минск Мир", не мог не появиться дом "Сидней Люкс". Ведь все здания этого квартала посвящены громким победам белорусского спорта.

"Сидней Люкс" – здание из двух секций переменной этажности: 10 и 25 этажей. И слово "люкс" в названии не случайно. Жителям здесь предлагаются исключительно комфортные условия проживания. Ведь здесь тщательно спланирована каждая деталь, обустроен каждый метр пространства, а оригинальные дизайнерские решения придают всему зданию особый шарм. Это жилье высокого уровня, и вполне понятно, что большинство квартир в этом доме уже распродано. Но возможность стать жителем этого дома еще не потеряна – у застройщика в продаже пока есть несколько десятков квартир.

Дом "Сидней Люкс"

Все здания квартала "Чемпионов" посвящены громким победам белорусского спорта

Преимущества дома "Сидней Люкс" очевидны – это очень современное, технологически безукоризненное здание, в котором продумано буквально все. Оно строится так, чтобы будущие жильцы чувствовали себя так же комфортно, как в пятизвездочном европейском отеле с безукоризненной системой обслуживания.

Дизайнерское лобби – это и посыл к Сиднею с яркими красками австралийских орнаментов, и безукоризненная отделка отельного ресепшена: стойка консьержа, светлые цвета, натуральное дерево и камень. Есть зона ожидания гостей и встречи курьера. В туалетной комнате – пеленальный столик, и маме с малышом вовсе не обязательно прерывать прогулку и пониматься в квартиру наверх, чтобы переодеть ребенка.

Дизайнерское лобби дома "Сидней"

Входной холл – сквозной, а значит, есть возможность выйти как в тихий двор, так и в сторону улицы, не обходя весь дом.

Три бесшумных скоростных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS – это не только возможность быстрого подъема на самый высокий этаж, до и дань актуальным трендам на бережливость и экологичность: лифты энергосберегающие, вырабатывающие рекуперативную энергию на спуске.

Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS

Все квартиры – свободной планировки, при этом достаточно просторные – до 80 квадратных метров! Обустроить это жилье в соответсвии со вкусами и предпочтениями хозяев не составит труда.

В квартирах – тонированные остекленные лоджии и панорамные окна, позволяющие максимально использовать естественное освещение. В Сиднее солнца много, в доме "Сидней Люкс" тоже будет светло и тепло. И безопасно: окна оборудованы специальными детскими замками, а балконные двери – запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Во всех квартирах тонированные остекленные лоджии и панорамные окна

Преимущества дома "Сидней Люкс" не заканчиваются собственно зданием. Квартал "Чемпионов" – красивый и очень перспективный уголок комплекса "Минск Мир". Во-первых, достаточно просторный – площадь около 8,5 гектаров. Во-вторых, он строится рядом с почти завершенным кварталом "Эмиратс Люкс", и судя по темпам работ, введен в строй будет тоже очень скоро. В-третьих, он, как понятно из названия, посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели.

Квартал "Чемпионов"

У каждого дома – велопарковки и спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

У каждого дома – велопарковки

Лучшие условия для тренировок! Именно поэтому здесь уже купили квартиры многие известные спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам – пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам

Расположение идеально – возле будущей станции метро "Аэродромная", а развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Для автовладельцев предусмотрены многочисленные открытые парковки по периметру застройки, а также уже действующий крытый паркинг в соседнем квартале.

В соседнем квартале расположен уже действующий крытый паркинг

Двор свободен от машин, и это решение – не только ради чистого воздуха, но и ради безопасности детей. Здесь, на территории квартала, будет построена школа более чем на 1000 мест – чтобы пойти на уроки, ребятам не нужно будет пересекать ни одной улицы!

Двор свободен от машин – чистый воздух и безопасность детям гарантированы!

На территории квартала, будет построена школа более чем на 1000 мест

И еще одна важная новость для родителей: в соседнем квартале будет построен детский сад с бассейном.

И "вишенка на торте" – неподалеку будет разбит огромный современный парк, который, конечно же, станет любимым местом для детских игр, романтических встреч и семейных променадов.

Все эти преимущества – философия создания комплекса "Минск Мир", который признан самым масштабным в Европе. Это совершенно новый район самой современной архитектуры. Планировка его поквартальная, и в каждом квартале предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры. Такой принцип организации пространства получил название "город в городе" и означает наличие всего необходимого для комфортной жизни человека в непосредственной близости – в шаговой, что называется, доступности. Это – новый уровень комфорта и удовольствия!

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Приобщиться к высокому уровню жизни – это приобрести квартиру в доме "Сидней Люкс". И это реально, ведь у застройщика есть целый ряд выгодных финансовых инструментов, помогающих семьям со стабильным доходом стать собственниками престижного жилья.

Самый удобный вариант – длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос – от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но поторопитесь – программа рассрочки действует только до конца года!

Выгодный кредит – это партнерские программы от ведущих банков готовы погасить до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года – и это лучшее предложение на рынке!

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в квартале "Чемпионов" тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Сидней" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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