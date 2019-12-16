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16 декабря 2019, 09:00

"Сидней Люкс": жилье чемпионского уровня!

Предновогодние дни – время чудес и приятных сюрпризов. Компания "Дана Холдингз" приготовила подарки для своих покупателей – только до конца года в рамках рождественской акции можно приобрести квартиры в рассрочку до 10 лет в комплексе "Минск Мир"! И одним из интереснейших предложений, несомненно, является дом "Сидней Люкс" в квартале "Чемпионов".

Три "золота" Сиднея появились в копилке национальной сборной после главных спортивных состязаниях четырехлетия в 2000 году. Не удивительно, что в квартале, который посвящен громким спортивным победам Беларуси, появился дом "Сидней Люкс"жилье чемпионского уровня!

Здание состоит из двух секций: 10 и 25 этажей. И с покупкой стоит поторопиться – в доме "Сидней Люкс" осталось всего несколько десятков квартир! Большинство квартир раскуплено, ведь уже через полгода владельцы смогут приступить к обустройству своего жилья – планируется, что сдача дома произойдет в мае 2020 года.

Дом "Сидней Люкс"
Дом "Сидней Люкс"

Популярность этого дома у покупателей не случайна. Ведь слово "люкс" в названии – это исключительно удобные условия жизни для тех, кто выберет здесь квартиру. Дизайн, планировки, обустройство мест общего пользования и придомовой территории – все будет выполнено на самом высоком уровне. Красота, комфорт и престиж – вот три ключевых понятия, которые заложены в концепцию этого дома его проектировщиками.

Всем нравится комфорт пятизвездочных гостиниц. "Сидней Люкс" позволит своим жителям чувствовать себя, как на лучших курортах, ведь забота о тех, кто будет здесь жить, кроется в каждой мелочи!

Театр начинается с вешалки? Современный жилой дом – с входной группы и вестибюля. Лобби дома "Сидней Люкс", над которым тщательно потрудились дизайнеры, – это только натуральные, природные материалы: дерево и камень. Яркие орнаменты в австралийских мотивах – напоминание о победах 2020 года, а простор и светлые тона наполняют помещение легкостью и воздушностью. Точно, как на курорте! Гостей дома будет встречать консьерж у стойки ресепшена, здесь же – зона отдыха и встречи курьера. В санитарной комнате – пеленальный столик, и маме с малышом вовсе не обязательно прерывать прогулку и пониматься в квартиру наверх, чтобы переодеть ребенка.

Дизайнерское лобби дома "Сидней"
Дизайнерское лобби дома "Сидней"

Из холла предусмотрено два выхода – как к улице, где будут обустроены стоянки для автомобилей, так и в тихий внутренний двор. Маме с коляской вовсе не нужно обходить все здание, чтобы выйти на дорожки тихого внутреннего двора!

Из холла предусмотрено два выхода – как к улице, где будут обустроены стоянки для автомобилей, так и в тихий внутренний двор
Из холла предусмотрено два выхода – как к улице, где будут обустроены стоянки для автомобилей, так и в тихий внутренний двор

Даже на 25-й этаж подняться не проблема – ведь дом получит три бесшумных скоростных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS. Ожидание кабины будет сведено к минимуму, а скорость и плавность движения приятно поразят каждого!

Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS
Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS

Свободная планировка квартир – фирменная "фишка" застройщика, которая позволяет владельцам по своему усмотрению создавать жилое пространство. Покупатель сам волен выбрать количество и размер будущих комнат. А квартиры здесь достаточно просторные – до 80 квадратных метров! На любой вкус!

Еще одна непременная тенденция современного жилья – хорошее естественное освещение. Панорамные окна и тонированные застекленные лоджии – это гарантия того, что в каждой комнате будущих квартир всегда будет много солнца и воздуха. При это родителем не нужно будет беспокоиться о безопасности малышей: все окна оборудованы специальными детскими замками, а балконные двери – запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Во всех квартирах тонированные остекленные лоджии и панорамные окна
Во всех квартирах тонированные остекленные лоджии и панорамные окна

Рассказывая о доме "Сидней Люкс", нельзя не упомянуть о преимуществах квартала "Чемпионов", в котором он строится. Он соседствует с практически завершенным кварталом "Эмиратс Люкс", и судя по всему, станет вторым полностью готовым к проживанию кварталом всего комплекса "Минск Мир".

Квартал "Чемпионов"
Квартал "Чемпионов"

К слову, в этом соседстве есть тоже свои плюсы – буквально во дворе дома "Волна" строится торговый центр, так что успешные покупки для хозяек квартир в доме "Сидней Люкс" обеспечены! А для автовладельцев – большой паркинг, уже введенный в эксплуатацию, буквально в сотне метров.

В соседнем квартале расположен уже действующий крытый паркинг
В соседнем квартале расположен уже действующий крытый паркинг

Площадь квартала "Чемпионов" – около 8,5 гектаров, и можно только представить, какой здесь простор. Название обязывает – квартал посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели. У каждого дома – велопарковки и спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

У каждого дома – велопарковки
У каждого дома – велопарковки

Не удивительно, что здесь уже купили квартиры многие известные белорусские спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам – пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам
В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам

Дворы квартала будут cвободны от машин – им, кроме паркинга, всегда найдется место на открытых автостоянках, обустроенных по периметру. А в квартале будет построена школа более чем на 1000 мест. И на уроки можно будет отпускать одного даже первоклассника – здесь не будет ни дорог, ни автомобильного движения в принципе!

Двор свободен от машин – чистый воздух и безопасность детям гарантированы!
Двор свободен от машин – чистый воздух и безопасность детям гарантированы!

На территории квартала, будет построена школа более чем на 1000 мест
На территории квартала, будет построена школа более чем на 1000 мест

Здесь вообще будет удобно жить с детьми: в соседнем квартале будет построен детский сад с бассейном. А неподалеку появится огромный современный парк с аттракционами, тихими аллеями и скульптурными композициями – любимое место для детских игр, романтических встреч и семейных променадов.

Но и транспортная доступность для жителей квартала будет обеспечена на высшем уровне, ведь буквально рядом строится станция метро "Аэродромная". Кроме того, здесь будут и остановки наземного транспорта – добраться в любую точку города легко как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Комплексное развитие жилого пространства – это философия создания комплекса "Минск Мир", который признан самым масштабным в Европе. Это совершенно новый район самой современной архитектуры. Планировка его поквартальная, и в каждом квартале предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры. Такой принцип организации пространства получил название "город в городе" и означает наличие всего необходимого для комфортной жизни человека в непосредственной близости – в шаговой, что называется, доступности. Это – новый уровень комфорта и удовольствия!

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Только представьте себе, что здесь будет создано к 2027 году – именно к этому времени весь комплекс получит завершенный вид. Возможность приобщиться к мечте уже сегодня – это покупка квартиры в доме "Сидней Люкс"! И в этой смелой мечте нет ничего нереального, ведь у застройщика есть целый ряд выгодных финансовых инструментов, помогающих семьям со стабильным доходом стать собственниками престижного жилья.

Самый удобный вариант, который предлагается в рамках рождественской акции до конца года – это длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос – от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справок, ни поручителей – все документы можно буквально за один визит оформить прямо в офисе продаж!

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в квартале "Чемпионов" тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредита, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Выгодный кредит – это партнерские программы от ведущих банков готовы погасить до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года – и это лучшее предложение на рынке!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Сидней Люкс" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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