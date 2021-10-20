Сикорский предложил ЕС ввести санкции против Средиземного моря, через которое мигранты прибывают в Европу

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз может ввести санкции против Средиземного моря, через которое мигранты прибывают в Европу. Об этом заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я бы предложил Боррелю (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. - Прим. БЕЛТА), может быть, ввести санкции против Средиземного моря. Ведь тысячи и тысячи мигрантов прибывают в Европу через Средиземное море", - сказал Артем Сикорский.

Он обратил внимание, что "Белавиа" точно так же стала "площадкой, через которую эти люди бегут за лучшей жизнью". "Они не к нам пришли, и даже не в Литву, и не в Польшу", - заметил директор Департамента по авиации.

"Мы обратились к президенту Совета ICAO: дайте нам перечень национальностей, стран - скажите, кто не имеет право пользоваться полетами авиакомпании "Белавиа", чтобы прибыть в Национальный аэропорт Минск, либо другими авиакомпаниями, которые прибывают в аэропорты республики. И мы это опубликуем: "извините, эти люди пользоваться гражданской авиацией не могут", - утрировал ситуацию Артем Сикорский. - И тишина".-0-