Сикорский: проект отчета ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair в Департамент по авиации не поступал

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект отчета ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair не поступал в Департамент по авиации. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор департамента Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

Артем Сикорский отметил, что пока ИКАО не информировал белорусскую сторону, когда может состояться рассмотрение отчета по инциденту с самолетом Ryanair. "На заседании рассматривался вопрос, когда будет окончательный отчет. Было два варианта. Если комиссия (группа экспертов) успеет доработать окончательный отчет, он будет рассмотрен в рамках 224-й сессии, которая заканчивается в конце ноября текущего года. Если рабочая группа не успеет в очередной раз его закончить, то рассмотрение будет перенесено на 225-ю сессию, которая начинается в феврале следующего года. До настоящего момента проект окончательного отчета в департамент не поступал", - сказал он.

Директор департамента добавил, что белорусская сторона до рассмотрения отчета в ходе сессии должна быть ознакомлена с этим документом. "Надежд на то, что этот вопрос будет рассмотрен в ходе этой сессии, мы пока не видим. Мы прекрасно понимаем, почему сроки затягиваются", - констатировал Артем Сикорский.-0-