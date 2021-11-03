Сикорский: процесс удушения белорусской авиации со стороны Запада продолжается

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс удушения белорусской авиации со стороны Запада продолжается. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, комментируя вопрос о возможном отключении "Белаэронавигации" от европейской базы данных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс удушения белорусской авиации со стороны европейских партнеров продолжается, хватку они не снижают и фактически перешли на не совсем законные действия. В настоящее время такая проблема существует. Мы находимся в диалоге с европейскими партнерами. Нам объясняют, что поступила политическая команда, она никак не связана с какими-то вопросами нашего взаимодействия. Это, наверное, самая неприятная часть, что авиацию используют как инструмент для недобросовестной конкуренции, оказания давления", - сказал Артем Сикорский.

По его словам, у людей забрали право на свободу передвижения, а сейчас фактически пытаются забрать право транзита через территорию Беларуси в любом виде. "Мы продолжаем работу с европейскими партнерами для решения проблемы. Но, к сожалению, она находится в критической плоскости, о чем заявляют наши партнеры", - отметил директор департамента.-0-