Сикорский: рассмотрение жалобы Беларуси на нарушения рядом стран Чикагской конвенции перенесли на январь 2022 года

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассмотрение жалобы Беларуси на нарушения рядом стран Чикагской конвенции перенесли на январь. Об этом сегодня рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Во время интервью было отмечено, что на январь 2022 года ИКАО перенесли два белорусских вопроса. "Это материалы расследования по инциденту с самолетом Ryanair. Они говорят, что белорусской стороной предоставлен большой объем информации и им не хватает времени, чтобы это все проанализировать. И здесь же они заявляют, что им также не хватает определенной информации. Какой? Мы уверены, что данных с борта воздушного судна, а именно голосовых переговоров пилотов внутри кабины - нет. Польская сторона, где зарегистрирован самолет, а также ирландская сторона, где он эксплуатируется, эти данные не предоставили. Второй вопрос - жалоба Беларуси на нарушения рядом стран Чикагской конвенции, потому что ст.11 четко указывает, что санкции по национальному признаку вводиться не могут. Ведь запретили полеты самолетов, которые зарегистрированы в Беларуси. Мы эту жалобу подали, и она должна была быть рассмотрена 12 ноября, однако уже по привычному сценарию наши западные партнеры буквально за ночь делают протокол, сами его согласовывают, снимают с повестки рассмотрение белорусской жалобы и переносят ее на январь", - рассказал Артем Сикорский.

Он также отметил, что белорусская сторона рассчитывает на здравый смысл и рассмотрение актуальных вопросов. "Надеемся, что будет окончательный отчет и что белорусская жалоба будет рассмотрена, после чего ИКАО примет действенные меры, чтобы снять дискриминационные санкции против Беларуси", - подчеркнул директор.-0-