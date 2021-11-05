Сикорский: техническое обслуживание самолета Ан-12 выполнялось в сроки

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническое обслуживание самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском, выполнялось в сроки. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента по авиации Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комиссия по расследованию авиационного происшествия продолжает работу на месте крушения Ан-12. Завтра утром уполномоченные представители Департамента по авиации прибудут на место происшествия. В настоящее время созданной Межгосударственным авиационным комитетом комиссией проводится работа на месте происшествия, анализируется положение воздушного судна и его отдельных элементов. Эту работу затрудняют сложные погодные условия. Как ожидается, найденные черные ящики будут переданы в Москву для расшифровки, - сказал директор Департамента по авиации Артем Сикорский.

По его словам, данное воздушное судно имело необходимый ресурс и срок службы. Самолет проходил полное техническое обслуживание в установленные интервалы времени.

"Самолет Ан-12 - это уникальный рамповый самолет, позволяющий перевозить до 18 т груза. Данные воздушные суда в первую очередь востребованы для доставки товаров народного потребления. Как, в частности, этот борт доставлял продукты питания из Гродно на Чукотку. Поэтому определенный интерес авиационных перевозчиков к эксплуатации таких самолетов есть и, соответственно, они вкладывают деньги для того, чтобы постоянно поддерживать его летную годность", - отметил он.

Как рассказал директор департамента, самолет был доработан со всеми требованиями международных стандартов и национальных правил. На воздушном судне стояло оборудование, которое отвечает всем современным требованиям по навигации и точности локации.

"В соответствии с законодательством каждое воздушное судно, члены экипажа и ответственные перед третьими лицами в обязательном порядке страхуются. Соответствующие выплаты будут произведены в установленном законодательством порядке. Также предусматриваются выплаты авиакомпанией дополнительных сумм на всех своих работников", - подытожил Артем Сикорский.-0-