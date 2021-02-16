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16 февраля 2021, 09:12

Сильная соцполитика стала залогом того, что большинство белорусов не поддержало мятеж - мнение

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именно сильная социальная политика стала залогом того, что большинство белорусского населения не поддержало мятеж. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделилась участница VI Всебелорусского народного собрания, председатель правления Союза белорусов Латвии Елена Лазарева, сообщает БЕЛТА.

"В латвийских телевизионных и радиоэфирах я неоднократно повторяла, что мы гордимся достижениями Беларуси как единой социально-экономической системы, в центре которой стоит человек! Его здоровье, образование, трудоустройство, рост благосостояния и качество жизни. Меня всегда восхищают ваши прекрасные натуральные продукты питания. У вас великолепно развиты медицина и образование, на высоком уровне информационные технологии. Вы сохранили промышленные предприятия, что служит базой для развития экономики, - отметила Елена Лазарева. - Когда у меня в Латвии спрашивают, почему в Беларуси провалилась попытка свержения власти, я отвечаю: именно сильная социальная политика стала залогом того, что большинство белорусского населения не поддержало и никогда не поддержит мятеж".

По словам председатель правления, в Союз белорусов Латвии входит более тысячи человек. Это 15 общественных организаций в разных городах, которые знакомят жителей Латвии с богатым культурно-историческим наследием белорусов, народным творчеством и белорусскими традициями.

"В Латвии нас знают и уважают. У нас около 50 городов-побратимов, оба государства имеют прекрасные транзитные возможности, большое количество грузов по железной дороге идет из Беларуси в Латвию, в латвийские порты. Хочу пожелать белорусскому народу развиваться и идти вперед. Лозунг Всебелорусского народного собрания "Единство. Развитие. Независимость" - тот путь, которым идет Беларусь. Без единства общества будет сложно развиваться, а без развития невозможно сохранить независимость", - резюмировала Елена Лазарева. -0-

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