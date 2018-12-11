Сильное государство при разумной децентрализации успешно решает все вопросы общества - Мясникович

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильное государство в условиях разумной децентрализации успешно решает все вопросы современного гражданского общества. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

В верхней палате белорусского парламента сегодня с участием экспертов Совета Европы обсуждается развитие ассоциаций местных Советов депутатов. Михаил Мясникович подчеркнул, что это вопрос не одного дня. "Главное, чтобы были подготовлены соответствующие условия, которые позволят вовлечь в вопросы самоуправления огромный массив социально активных людей на местах, - пояснил спикер. - Сочетание сильного государства и разумной, основанной на законодательстве самоорганизации, децентрализации позволяет более успешно решать все вопросы современного гражданского общества". Речь идет, например, о развитии малого и среднего предпринимательства в регионах.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков в свою очередь обратил внимание, что по белорусскому законодательству вопросы жизнеобеспечения в регионах возложены на местные власти. Так, Советы депутатов рассматривают планы социально-экономического развития подведомственных территорий, формируют бюджет, контролируют их исполнение. Во время семинара обсуждаются отечественный и зарубежный опыт деятельности местного управления и самоуправления. Его перспективы в ближайшее время будут рассматриваться на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. По словам Александра Попкова, в повестке - возможные изменения в действующее законодательство, предоставление дополнительных полномочий местным властям, формирование ассоциаций местных Советов, которые позволяют более эффективно решать насущные проблемы в регионах.

Как сообщалось, верхняя палата белорусского парламента по договоренности с Конгрессом местных и региональных властей СЕ пригласила для участия в семинаре лучших экспертов по вопросам местного самоуправления, в том числе развития ассоциаций местных Советов. Эксперты представят европейский опыт работы местного самоуправления в странах, входящих в СЕ, проинформируют о создании и условиях функционирования ассоциаций органов местного самоуправления на примере Дании, Англии, Болгарии, Сербии и других государств. Будут также представлены рекомендации по созданию и развитию ассоциаций органов местного самоуправления в Беларуси.

По итогам обсуждений будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности таких ассоциаций в Беларуси. В стране их две - в Могилевской и Гродненской областях. Взаимодействие в таком формате направлено на координацию деятельности местных Советов депутатов в развитии территориальной, финансово-экономической, организационной и правовой основ местного самоуправления. Это помогает им эффективнее решать вопросы местного значения с учетом интересов и потребностей населения конкретного региона.-0-