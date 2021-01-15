15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные морозы в Беларуси продлятся до середины следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На территории Беларуси установилась морозная погода. С субботы, 16 января, ожидается усиление морозов. Они начнут ослабевать с середины следующей недели", - сказали в Белгидромете.

В субботу, 16 января, местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 18-24 градуса мороза, местами при прояснениях - минус 25-26, по юго-западу - минус 15-17. Днем будет 15-20 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 9-14.

В воскресенье, 17 января, ночью и утром в отдельных районах страны пройдет небольшой снег. Днем будет преимущественно без осадков. На дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 18-25 градусов мороза, при прояснениях - минус 26-29. Днем будет 14-19 градусов ниже нуля.

В понедельник, 18 января, будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем в отдельных районах по северу Беларуси пройдет небольшой кратковременный снег. На дорогах местами ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 19-25 градусов мороза, местами - минус 26-29. Днем будет 10-17 градусов ниже нуля, в отдельных районах - минус 18-19.

Во вторник, 19 января, в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 14-21 градус мороза, при прояснениях - минус 22-26. Днем будет 7-14 градусов ниже нуля, местами - до минус 16.

В среду, 20 января, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов мороза, местами - минус 19-22. Днем будет 4-10 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 1-3.

В четверг, 21 января, преимущественно по северо-западной части страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, по востоку - минус 10-13. Днем будет от минус 4 до плюс 3 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь