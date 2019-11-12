Сильные туманы в Беларуси сохранятся еще несколько часов - Белгидромет

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские синоптики предупреждают, что сильный туман сохранится в Минске по крайней мере до 10 часов. Такая информация размещена на официальном сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА

Во многих районах Беларуси также наблюдаются туманы, которые сохранятся до 9-11 часов. Видимость в туманах 100-500 м. Водителям и пешеходам следует соблюдать особую осторожность в сложных погодных условиях.-0-

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