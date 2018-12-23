Сильный мокрый снег прогнозируется ночью 24 декабря по югу Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 24 декабря, сообщили БЕЛТАв Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода, временами пройдет снег, ночью по югу страны - мокрый снег, местами сильный. Возможно налипание мокрого снега. В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до минус 7 градусов, ночью при прояснениях - до минус 9 градусов.-0-

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