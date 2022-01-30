Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 31 января

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 января из-за сильного ветра и гололедицы на дорогах, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет преобладать облачная погода. Временами ожидаются снег, в том числе мокрый, местами возможна метель. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, в западных районах сильный порывистый - до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление будет расти.-0-

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