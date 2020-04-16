Озеро Споровское
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Местами, а по Витебской и Могилевской областям - на большей части территории, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер ожидается северо-западный 6-11 м/с, во многих районах - порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 4. Днем будет 7-12 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 14.-0-