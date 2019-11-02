Сильный ветер ожидается в Беларуси 3 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер, местами дожди ожидаются в Беларуси 3 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по востоку, пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается южный 5-10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с. Ночью в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

Ночная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла. Днем будет 6-12 градусов выше нуля, в юго-западных районах воздух прогреется до плюс 13-15 градусов.-0-

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