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29 августа 2021, 20:41

Силовой блок Беларуси должен быть в постоянной готовности - Арчаков

Фото из архива
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовой блок Беларуси должен быть в постоянной готовности. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Говоря о событиях в Афганистане, Владимир Арчаков отметил, что подобные социальные кризисы всегда сопровождаются проявлениями международного терроризма, ростом трансграничной, транснациональной преступности. "И если какие-то экстремисты, а также наркотики, оружие, нелегальные мигранты новой волной двинуться в Европу, то это уже коснется нас напрямую. Надо полагать, что вся эта американская затея с Афганистаном - это многолетняя, тщательно спланированная акция. И направлена она не на поддержку действовавшего там правительства или еще кого-то, а нацелена исключительно на усугубление конфликтности и проблемности этого региона", - уверен заместитель госсекретаря Совбеза.

"США и Запад заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром. События, которые развернулись вокруг Беларуси в прошлом году наглядно это подтверждают. Ведь практически сразу началось резкое наращивание непосредственно военного присутствия США на польской территории, причем в непосредственной близости от границ Беларуси. Сейчас на польской территории развернут американский континент численностью примерно 4 тыс. человек, в прошлом году подписано соглашение - он будет увеличен еще на 1 тыс., а также построена инфраструктура для размещения 20 тыс. американских военнослужащих. То есть, судя по всему США окапывается в Польше надолго", - добавил Владимир Арчаков.

Заместитель госсекретаря Собеза также поделился своим мнением о политике, проводимой странами Прибалтики. "Эти государства живут в мире каких-то мифов, которые они сами себе придумали, а потом в них поверили. Например, что они видят в наших беглых каких-то реально дееспособных политически-значимых фигур, что обойдутся без торгово-экономических отношений с Беларусью, без транзита, хотя ведь не имеют никаких собственных доходных экономик, что им не была нужна Игналинская АЭС. Из этих мифов вытекают дальнейшее абсолютно несуразные действия политических руководителей прибалтийских государств. Странам Балтии в нынешней геополитической ситуации нужно быть в нашем регионе миротворцами, а не подстрекателями санкций и военной напряженности", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие меры необходимо принимать белорусском силовому блоку, чтобы обезопасить свою страну и народ Владимир Арчаков ответил: "Прежде всего, нужно находиться в постоянной готовности к любым осложнениям обстановки. Это касается в первую очередь деятельности вооруженных сил, спецслужб ну и всего правоохранительного блока. По большому счету, они никогда у нас и не были расслаблены, и это дает свои положительные результаты. Тем не менее их нужно усиливать, укреплять, хотя мы, конечно, продолжаем надеяться, что это будет только предупредительная мера", - подчеркнул заместитель госсекретаря Совбеза.

"Кроме того, не надо стесняться совершенствовать законодательство, направленное на защиту суверенитета, даже если кому-то кажется, что оно ужесточается. Нельзя безоглядно доверять Западу, который вновь демонстрирует свою абсолютную неготовность и нежелание видеть в нас равноценных людей, а будет и дальше пытаться нас обманывать. Надо продолжать более интенсивно выстраивать наши союзнические отношения с Россией, государствами ОДКБ, Китаем, странами ШОС. Суверенитет нужно защищать не только непрерывно, то есть даже в спокойное время, но и всестороннее - политически, экономически, интеллектуально, духовно, ведь обстановка в мире в ближайшее время к лучшему, судя по всему, не изменится. Нам с ней жить, развиваться и строить свою страну", - добавил Владимир Арчаков.-0-

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