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18 января 2022, 13:59

Симакова об итогах акции "Наши дети": мы видим неравнодушие каждого жителя страны

Фото из архива
Фото из архива
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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова подвела итоги масштабной благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Акция "Наши дети" проходила в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. В этот период руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посетили детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравили детей с Новым годом, Рождеством и вручили подарки, оказали помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения и другие организации.

"В этом году торжественный старт акции был дан в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске. Параллельно открытие прошло в областных центрах и крупных городах Беларуси. В этом году 150 республиканских организаций посетили разные учреждения: школы-интернаты, детские дома, больницы, реабилитационные центры и другие", - рассказала Елена Симакова.

Благотворительный новогодний праздник во Дворце Республики с участием главы государства стал центральным событием акции. Он состоялся 27 декабря для 2370 детей из всех регионов страны. Среди ребят были как победители олимпиад и конкурсов, так и дети-сироты, воспитывающиеся в опекунских семьях, дети-инвалиды, которые имеют ограничения по здоровью.

Республиканский новогодний бал для молодежи с участием Президента состоялся во Дворце Независимости 24 декабря. На нем были задействованы 337 юношей и девушек, а также 11 сотрудников Национальной школы красоты. Среди гостей - стипендиаты спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители, участники и лауреаты конкурсов, олимпиад, конференций, представители волонтерского и студотрядовского движения, обладательницы титулов конкурсов красоты, призеры спортивных соревнований.

В период проведения акции 4, 5 и 6 января во Дворце Независимости состоялись новогодние представления для 1,5 тыс. детей. Делегации из каждого региона Беларуси были приглашены в столицу. Здесь для ребят была организована праздничная программа и вручены подарки.

"К акции "Наши дети" активно подключились предприятия всех форм собственности. К примеру, Министерство труда и соцзащиты привлекло более Br330 тыс. для девяти интернатов, в которых воспитываются дети-инвалиды. Радует такая вовлеченность представителей государственных республиканских и областных органов власти. Это говорит о том, как много для нас значат наши дети", - подчеркнула главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования.

Елена Симакова отметила, что по информации Министерства транспорта и коммуникаций - всеми организациями, подчиненными этому министерству, была оказана помощь на сумму свыше Br153 тыс. В том числе более Br117 тыс. только от Белорусской железной дороги. Государственным военно-промышленным комитетом оказана помощь на сумму более Br150 тыс.

"В рамках безвозмездной спонсорской помощи наши учреждения образования создают более современные условия для воспитания и развития наших обучающихся", - обратила внимание она.

По традиции Белорусский детский фонд организовал благотворительную акцию "Наши сердца - детям". В период ее проведения помощь и поддержку получили 7954 ребенка. Общая сумма, на которую были предоставлены подарки и организованы мероприятия, составила более Br160 тыс.

В этом году Белорусский детский фонд поддержал всех организаторов акции и предоставил площадку для сбора средств от всех неравнодушных граждан. "Хочется отметить и то, что уже в 10-й раз прошел телемарафон "Согреем детские сердца", организованный Могилевским областным отделением Белорусского детского фонда. "Не может не радовать, что неравнодушные жители области перечислили более Br91 тыс. Эта акция еще продолжается и завершится 31 января. Все средства направят на приобретение медицинского оборудования для тяжелобольных детей", - констатировала Елена Симакова.

"Такие примеры говорят о том, что в рамках этой акции мы ярко видим, насколько неравнодушен каждый житель страны к положению детей. По предварительным подсчетам, более Br3,2 млн поступило из разных источников. Это не только спонсорские средства, которые были предоставлены на основе договоров, но и бюджетные, которые были выделены на проведение основных республиканских областных мероприятий", - сказала она.

Кроме того, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования обратила внимание, что традиционными мероприятиями акции стали открытия детских домов семейного типа, построенных за счет средств республиканских областных бюджетов. "По нашим подсчетам, традиция открытия таких учреждений развивается в Беларуси с 2010 года. На протяжении этого времени в период акции "Наши дети" около 150 семейных детских домов были построены и сданы. Однако потребность в строительстве таких жилых помещений ежегодно уменьшается. Это связано с тем, что уменьшается количество детей, нуждающихся в устройстве в замещающие семьи, ведь ребята продолжают воспитываться в своих родных семьях. На это направлена большая профилактическая работа", - отметила она.

"Можно сказать, что акция завершилась, но не завершилась благотворительность и неравнодушное отношение к нашим детям. Те связи и волонтерские инициативы, которые появились во время акции "Наши дети", будут развиваться в течение года", - заключила Елена Симакова.-0-

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