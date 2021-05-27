Симакова: в новой пятилетке будут развиваться система усыновления и семейные формы устройства

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в новой пятилетке будут продолжать развивать формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также системы усыновления. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году будет подведен итог реализации национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав. Уже разрабатывается план на новую пятилетку, определены основные векторы.

"Принимаются меры по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число детских домов в сравнении с 2011 годом сократилось в два раза. Сегодня дети приоритетно устраиваются в приемные, опекунские семьи, детские дома семейного типа. Сеть их активно развивается", - рассказала Елена Симакова.

Всего на начало года в Беларуси насчитывался 291 детский дом семейного типа, в котором воспитывались около 2 тыс. ребят. В Бресте есть даже целый квартал таких учреждений.

"В новый национальный план будут включены меры по совершенствованию и развитию системы усыновления, - добавила Елена Симакова. - На последующую пятилетку мы поставили задачу сделать усыновление более доступным для каждой семьи, готовой на такой шаг, выявить и устранить существующие для этого барьеры".

По ее словам, сегодня на усыновление идут в основном не младенцы, а дети постарше, которые еще больше нуждаются в тепле и заботе.

Продолжится работа по правовому просвещению детей и совершенствованию правового регулирования в части правонарушений в отношении и с участием несовершеннолетних. Будет развиваться система охраны детства, совершенствоваться образовательные и воспитательные программы (в том числе и для детей с особенностями психофизического развития), внедряться инновационные формы дополнительного образования, развиваться детские общественные организации, благотворительность, совершенствоваться механизмы психологической помощи детям и т.д.-0-