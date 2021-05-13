Симакова: в работе с неблагополучными семьями главное - помочь родителям вернуть детей

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снижается число детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Об этом заявила сегодня главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню семьи, передает корреспондент БЕЛТА.

Государственная политика в работе с неблагополучными семьями, где родители пренебрегают своими обязанностями, направлена прежде всего на то, чтобы мотивировать таких взрослых к созданию должных условий для своих детей, помочь им справиться с трудностями. "На начало 2021 года в нашей стране более 14 тыс. детей были признаны находящимися в социально опасном положении в более чем 6 тыс. семей. Уже в первом квартале этого года оказались в социально опасном положении более 5 тыс. детей, 600 несовершеннолетних временно отобраны у родителей", - привела цифры Елена Симакова.

Семьи, где родители злоупотребляют спиртным, употребляют наркотики, имеют иные серьезные трудности, находятся на контроле. Реализуются комплексные меры по их реабилитации. Благодаря этому в прошлом году более 11 тыс. детей сняты с учета находящихся в СОП, 1269 детей возвращены родителям после реабилитации семьи.

"Вместе с тем за прошлый год родители 1226 детей лишены родительских прав. Еще от 65 детей родители сами отказались и 12 детей попали в дома ребенка", - с сожалением отметила Елена Симакова. В том числе 378 - от рождения до 3 лет остались без попечения родителей в прошлом году, 122 из них устроены в дома ребенка.

Анализ причин отказов показал: чаще всего дети становятся нежеланными, когда с рождения имеют значительные нарушения в развитии. Отсутствие жилья, стабильного дохода и работы, бродяжничество, асоциальное поведение родителей, одиночество, нестабильность отношений с партнером, приоритет карьеры, учеба, эгоцентризм, сосредоточенность на своей жизни и нежелание ее менять, беременность не от супруга - все это тоже становится причиной для того, чтобы новорожденный ребенок остался без родных мамы и папы. По этой причине внедряется механизм ранней помощи семьям, где есть риск отказа от малыша.

Кроме того, продолжает развиваться система воспитания детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в условиях, близких к семейным. На начало года в 1970 приемных семьях воспитывались более 3 тыс. детей, работал 291 дом семейного типа, где нашли тепло и заботу 1853 ребенка.

Всего в республике насчитывается 8851 семья, в которой воспитываются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. А число ребят, которые нуждаются в таких замещающих формах, снижается.

На начало этого года более 6 тыс. семей воспитывали усыновленных детей - всего 7453 ребенка. Еще часть усыновленных мальчиков и девочек воспитываются в семьях за пределами страны, в основном в Италии.-0-