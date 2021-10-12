Симакова: все уровни образования задействованы в вопросах воспитания подрастающего поколения

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все уровни образования задействованы в вопросах воспитания подрастающего поколения, заявила журналистам главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство образования традиционно неразрывно связывает свою деятельность с вопросами воспитания детей, подростков и молодежи, взаимодействия с семьей. На сегодняшний день воспитательная составляющая образовательного процесса усилена - сделан акцент на патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи. В этом году начата реализация программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, которая реализуется совместно с семьей, поскольку семейное воспитание является одним из блоков этой программы", - рассказала Елена Симакова.

По ее словам, ошибочно утверждать, что вопросы воспитания раскрываются только в школе. "Поскольку в любом учреждении образования, начиная с дошкольного учреждения и заканчивая университетом, через весь образовательный процесс проходит тема воспитания. Она содержится в учебных предметах, факультативах, во внеурочной занятости детей и подростков, в системе дополнительного образования детей и молодежи. То есть все уровни образования задействованы в вопросах воспитания подрастающего поколения, - отметила главный специалист. - Но, безусловно, мы видим проблемы, которые есть в нашем обществе: нестабильности семейных отношений, разводов, споров родителей по воспитанию детей. Поэтому мы понимаем, что подготовка детей и молодежи к семейной жизни - это задача, которая не может уйти на задний план, она должна всегда быть в приоритете. При разработке госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" это было учтено. И как один из показателей была поставлена задача расширения сети факультативов, которые готовят детей к семейной жизни. Кроме того, получила развитие такая новая форма, как "родительские университеты".

Елена Симакова подчеркнула, что сегодня стоит задача перед педагогами не только привлекать родителей к воспитательному процессу, но и повышать их образовательный уровень в вопросах воспитания детей. "То есть по возможности вооружить родителей умениями, знаниями, навыками лучших воспитательных практик, вооружить их знаниями по психологии развития ребенка, особенностям его формирования и поведения на каждом возрастном этапе. В нашей стране много семей, которые могут поделиться положительным опытом и рассказать о том, как им удается воспитывать детей, чтобы они росли патриотами, настоящими гражданами своей страны, чтобы в своих семьях дети потом повторяли эту положительную практику", - констатировала она.-0-