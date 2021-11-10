Симановская: необходимо в доступной форме доносить информацию до молодежи

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь предпочитает брать информацию из интернет-ресурсов, заявила сегодня журналистам начальник управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Симановская во время круглого стола "Развитие детской и молодежной прессы в условиях цифровизации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Дети, молодежь и все наше население сегодня втянуты в систему оборота средств массовой информации, которая в основном располагается в интернет-пространстве. Хотелось бы, чтобы те издания, которые существуют в нашей стране, уделяли больше внимания подрастающему поколению. В сфере молодежной политики делается многое и хотелось бы, чтобы об этом знали. Как можно чаще подавалась информация о каких-либо достижениях, освещалась жизнь молодых специалистов. Побольше интересных рубрик, которые бы создавали атмосферу стремления к успеху и желания добиваться своих целей", - сказала Татьяна Симановская.

Она также подчеркнула, что это и есть основная позиция одного из направлений Стратегии развития государственной молодежной политики в Беларуси до 2030 года, которая утверждена в этом году постановлением правительства - развитие информационного поля работы с молодежью. "В этом направлении акцент сделан на то, чтобы всесторонне показывать жизнь, достижения, умение наших молодых граждан. Отражать их интересные стороны жизни и вместе с тем раскрывать какие-то проблемные вопросы, которые существуют", - добавила начальник управления.

"Молодежь предпочитает брать информацию из интернет-ресурсов. И сейчас перед правительством и редакциями стоит задача - как привлечь интерес детей к тому, что мы издаем и о чем говорим, чтобы донести до молодежи то позитивное, что происходит в нашей стране. Не закрываться какими-то определенными узкими темами, которые подаются с трансформацией и неправильной трактовкой. Ведь молодежь хватает то, что лежит на поверхности, и ей надо в доступной форме доносить информацию", - акцентировала внимание Татьяна Симановская.

По ее словам, недавно в Министерстве проанализировали то, как реализуется в стране государственная молодежная политика. Выяснилось, что в каждом районе и населенном пункте есть целый блок работы, посвященный этой категории. Для инициативной молодежи существует огромное количество социальных льгот и поддержки. "Наше государство поддерживает молодежных лидеров и дает возможности, чтобы целеустремленный человек мог построить карьеру и внести вклад в развитие и общественную деятельность", - уточнила начальник управления.

"Сколько у нас в стране проводится различных мероприятий именно для талантливых и одаренных людей. Сколько концертов и творческих площадок организовано. Да, выходят большие разделы в наших печатных изданиях, но не всегда молодежь их читает. К сожалению, количество подписчиков на газеты постепенно падает. Не зря наши крупные издания перешли в электронную форму и уже таким образом доносят до населения те вопросы, которые хотелось бы отразить", - заключила Татьяна Симановская.-0-