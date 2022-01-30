Симоненко: и политику, и народ Украины нужно освободить от олигархической продажной политики

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политику и народ Украины нужно освободить от олигархической продажной политики, заявил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Только при одном условии. Сегодня надо освободить и политику, и народ Украины от олигархической продажной политики, освободить от неофашистов и режима, который вместе с этим олигархическим режимом, и, естественно, организовать прогрессивные силы", - сказал Петр Симоненко, отвечая на вопрос, сможет ли Киев найти в себе силы и не поддаваться на провокации.

По его словам, сейчас Украина идет по тупиковому пути в политике. "Он приводит в никуда, полная зависимость от американцев", - считает первый секретарь ЦК. Он отметил, что Украина потеряла экономический, политический суверенитет. Сегодня она самое бедное государство в Европе: более 60% граждан Украины живут за чертой бедности.

Говоря о наращивании военного контингента на южных границах Беларуси, Петр Симоненко подчеркнул: "Де-факто Украина в НАТО, де-юре пока не в НАТО". Тем не менее, по его словам, "все программы натовские, учения совместные натовские на территории Украины проводятся".

"По границе Беларуси со стороны Прибалтики точно такая же ситуация. Вдруг все ополчились против Беларуси, Украина подключилась, но ни один беженец не пересек границу. Чего вы тогда 10 тыс. держите тех, которые в палаточных условиях живут на границе?" - задал первый секретарь ЦК риторический вопрос. При этом об обратил внимание, что в Беларусь "подпольно, нелегально оружие ведут, нелегалов, экстремистов, радикалов направляют, которые проводят соответствующие подготовки, чтобы именно через радикализацию так называемых протестных масс привести к конфликту, который может вылиться в вооруженный, но уже на территории Беларуси".

Петр Симоненко считает, что "только через союзнические отношения братских народов (Беларуси, Украины и России. - Прим.БЕЛТА) мы выживем". "К сожалению, этим политическим мерзавцам удалось очень многих настроить на антироссийские, русофобские настроения", - отметил он, добавив, что "другого пути, кроме как объединение, усиление независимости, повышение экономического потенциала, невозможно". "Поэтому только объединение наших государств как равноправных и даст возможность усилить наши потенциалы", - заключил он.-0-