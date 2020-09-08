Симоньян об интервью с Лукашенко: оно было искренним и во многом личным

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервью Александра Лукашенко было очень искренним. Об этом сказала журналистам главный редактор международного телеканала Russia Today, главный редактор МИА "Россия сегодня", главный редактор информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян сегодня по итогам интервью Президента Беларуси ведущим российским СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Маргарита Симоньян подчеркнула, что нынешняя ситуация в Беларуси, которая до этого была спокойной и стабильной, интересует сейчас не только российских журналистов, но и весь мир. Она обратила внимание на искренность ответов главы государства на задаваемые вопросы. "Нам стало понятнее, что происходит в душе у вашего Президента, - заметила главный редактор. - Он говорил какие-то очень личные вещи". Главред подчеркнула, что для российских журналистов было очень важно именно понять Александра Лукашенко.

Касаясь того, что происходит в Беларуси, Маргарита Симоньян высказала мнение: "Нам кажется очевидным, что вот этот всплеск, слава богу, не удался для Беларуси. С одной стороны, цветной революции не произошло, хотя дело было близко к этому. С другой стороны, эта вот вдруг забурлившая масса ушла в такое вялое полукипение. И это теперь нельзя не учитывать".

"Жить как раньше не получится, нужно учитывать произошедшее и работать с этим, - продолжила главный редактор. - Работать в первую очередь над внешними угрозами, над информационной безопасностью своего государства, работать с молодежью, объяснять, что и как, они же не пуганные, им не с чем сравнить - это имеет место и у вас, и у нас".-0-