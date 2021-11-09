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Общество
09 ноября 2021, 20:12

Симпозиум по вопросам международного партнерства вузов СНГ прошел в Москве

Фото e-cis.info
Фото e-cis.info

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-методический симпозиум по вопросам партнерства образовательных учреждений стран СНГ прошел на площадке Российского университета дружбы народов в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Мероприятие проводилось впервые по инициативе Российского университета дружбы народов - базовой организации в области информационного обеспечения образовательных систем государств - участников СНГ и при поддержке Совета по сотрудничеству в области образования стран Содружества.

Участие в симпозиуме приняли около 300 представителей образовательных организаций и заинтересованных органов государственной власти, члены Совета по сотрудничеству в области образования государств СНГ, а также представители Исполнительного комитета и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран Содружества.

Приветствие участникам, гостям и организаторам симпозиума направил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. В нем, в частности, говорится, что это мероприятие призвано не только оценить уровень достигнутого взаимодействия образовательных организаций на пространстве СНГ, но и выработать механизмы повышения эффективности их дальнейшего сотрудничества в Содружестве.

На пленарном заседании и сессиях симпозиума участники мероприятия обсудили основные направления межвузовского партнерства на пространстве Содружества, вклад базовых организаций и Сетевого университета в совершенствование и развитие учебно-научного потенциала университетов СНГ, роль славянских университетов в деле укрепления единого гуманитарного и образовательного пространства государств Содружества, а также прямые партнерские связи между вузами государств СНГ как фактор развития межрегионального и приграничного сотрудничества с сопредельными странами.

Симпозиум завершился принятием итогового документа, который призван способствовать повышению эффективности прямого партнерства между образовательными учреждениями государств СНГ в области культуры, образования, науки, спорта, туризма и работы с молодежью за счет совершенствования подходов к его реализации.-0-

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