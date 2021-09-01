Символический ключ знаний первокурсникам передали в МГЛУ

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Символический ключ знаний первокурсникам-2021 был передан сегодня в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили БЕЛТА в вузе.

Сегодня более 1300 студентов первых курсов всех факультетов приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года. Приветствуя первокурсников, ректор университета Наталья Лаптева представила формулу успеха из 5 слагаемых (инновационные курсы, международные стажировки, научные форумы, практическая и внеаудиторная деятельность), которая обязательно приведет их к максимальному результату.

Она отметила, что студенты лингвистического университета - трудолюбивые, целеустремленные, надежные, творческие и активные люди, с непреодолимым желанием учиться и развиваться, творить и раскрывать свои таланты. "Мы надеемся, МГЛУ станет надежной площадкой для самореализации и командного творчества всех наших студентов", - подчеркнула Наталья Лаптева.

Более 60 студентам-первокурсникам, которые стали победителями международных, республиканских олимпиад и конкурсов, набрали 100 баллов на централизованном тестировании по предметам вступительных испытаний, окончили школу с золотой медалью, были вручены подарки от университета.-0-