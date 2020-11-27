Символическую капсулу времени установили в главном корпусе БНТУ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В главном корпусе Белорусского национального технического университета установили символическую капсулу времени. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Каждый желающий студент и работник университета может оставить свое послание для потомков, которые будут учиться или работать в БНТУ через 50 лет. Сделать это можно, если скачать специальную форму и заполнить ее. Также можно положить послание в капсулу лично. Для этого необходимо распечатать послание и прийти в главный корпус вуза. Можно отправить и на электронную почту 100@bntu.by", - рассказали в университете.

Сегодня ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик заложил послание от коллектива вуза в капсулу. По его словам, идея с заложением капсулы возникла неожиданно, чтобы передать новому поколению мысли, эмоции, инженерный дух нашего времени. "Я надеюсь, что заложение капсулы времени станет своеобразной традицией для нашего вуза и через 50, 100 лет наши потомки тоже оставят свое послание", - подчеркнул он.

Ректор обратил внимание, что за свою столетнюю историю БНТУ внес значительный вклад в развитие Беларуси: инженеры вуза построили знаковые архитектурные объекты страны, метро, возвели одни из лучших дорог в Европе.

Студентка 4 курса машиностроительного факультета Екатерина Прашкевич тоже планирует оставить послание для потомков. "Хочу написать, как у нас проходят пары, из чего состоит университет, какие есть технологии, и пожелать потомкам развития и высоких позиций в мировых рейтингах", - добавила она.

Оставить послание можно до 8 декабря. А уже 9 декабря пройдет торжественное заложение символической капсулы времени, которая будет вскрыта потомками в 2070 году.

10 декабря 2020 года БНТУ исполнится 100 лет.-0-