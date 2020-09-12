Сингапурская конвенция о медиации вступила в силу

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменательное событие в сфере урегулирования международных коммерческих споров состоялось сегодня: вступила в силу Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (Сингапурская конвенция), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Первыми государствами, для которых обязательны положения Конвенции, стали Сингапур, Фиджи и Катар. При этом Конвенция ратифицирована также Саудовской Аравией, Беларусью и Эквадором. Для Беларуси Сингапурская конвенция вступит в силу 15 января 2021 года.

Министерство права Сингапура и Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) онлайн организовали церемонию, приуроченную к памятной дате. Главы ответственных ведомств Сингапура, Фиджи, Катара, Саудовской Аравии и Беларуси отметили значимость Конвенции для международной торговли и приветствовали вступление документа в силу.

"Мы высоко оцениваем те привилегии в сфере исполнения международных медиативных соглашений, которые Конвенция предоставляет субъектам хозяйствования, - отметил в приветственном слове министр юстиции Беларуси Олег Слижевский. - Впереди нас ожидает очень непростая и большая работа по комплексной корректировке национального законодательства в целях эффективной реализации Конвенции. Это одновременно и определенный вызов, и возможность усовершенствовать правовую систему на пользу экономическому развитию".

Беларусь ожидает, что число стран-участниц в ближайшее время возрастет, добавил министр. Он выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Сингапуром и другими государствами в сфере международной медиации.

Изначальными подписантами Сингапурской конвенции 7 августа 2019 года стали 46 государств (на сегодня число сторон Конвенции - 53). От Беларуси Конвенцию подписал министр юстиции Олег Слижевский.

Сингапурская конвенция позволит признавать и исполнять в государствах, для которых она обязательна, медиативные соглашения, заключенные в рамках международного коммерческого оборота. Именно сложность (зачастую невозможность) исполнить медиативное соглашение, заключенное в другом государстве, сдерживала распространение медиации. Сингапурская конвенция устраняет такую проблему. Таким образом, медиация наравне с судебной процедурой и арбитражем становится полноценным способом разрешения международных коммерческих споров.-0-