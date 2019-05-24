Синхронных переводчиков с китайского языка планируется обучать в Беларуси

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялось пятое заседание комиссии по сотрудничеству в области образования белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Стороны утвердили план работы на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом мы удовлетворены тем, как развиваются наши отношения, реализуются межправительственные соглашения, межвузовские договоры. Могу оценить сегодняшнее заседание очень позитивно. Консенсус достигнут по всем вопросам, подписали протокол и план работы на 2020 год", - сказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Во время заседания поднимался вопрос укрепления сотрудничества между вузами Беларуси и Китая. "Договорились, что поработаем в плане подготовки синхронных переводчиков китайского языка. Эта тема интересна для белорусских вузов. Во-вторых, обменяемся педагогами. Преподаватели белорусского языка поработают в вузах, где обучают белорусскому как специальности. Представители КНР помогут нам педагогами, которые могут поучаствовать в кафедрах китайского языка, особенно в региональных университетах", - добавил Игорь Карпенко.

В свою очередь заместитель министра образования Китая Тянь Сюэцзюнь предложил наладить совместную подготовку кадров в области культуры и искусства: в хореографии, музыке, изобразительном искусстве. "Беларусь и Китай активно развивают сотрудничество в сфере образования. Это обмен студентами и преподавателями, общие научные исследования, продвижение изучения наших языков. Общими усилиями поднимаем взаимодействие на более высокий уровень. Мы нацелены реализовывать стратегию всестороннего партнерства, чтобы углубить дружбу между народами наших стран", - подчеркнул замминистра образования КНР.

Еще одной стороной взаимодействия является организация оздоровления детей. В июле около 200 школьников из Китая приедут на отдых в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок". Примерно в это же время ребята из Беларуси отправятся на оздоровление в Поднебесную. "Впервые дети из Китая приезжали в "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси в августе 2015 года. Затем последовало приглашение китайской стороны оздоровить белорусских детей. В этом году взаимный проект продолжится", - рассказал министр образования Беларуси.-0-