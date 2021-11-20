Синявский: наша основная задача - обеспечить безопасность пребывания беженцев в ТЛЦ

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Наша основная задача - обеспечить безопасность пребывания беженцев в транспортно-логистическом центре. Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Для пребывания такого количества людей сам логистический центр не приспособлен. Поэтому необходимо обеспечить элементарные условия для людей и самое главное - обеспечить безопасность пребывания. Службы готовы, противопожарная автоматика в исправном состоянии, система видеонаблюдения позволяет в режиме онлайн контролировать ситуацию. Записали для постоянной трансляции обращение к беженцам на английском и арабском языках о недопущении курения в помещении ТЛЦ. Были выявлены случаи розжига примуса. Стараемся объяснять людям, что в целях безопасности всего этого делать нельзя", - сказал Вадим Синявский.

По словам министра, МЧС наладило взаимодействие с органами внутренних дел, Вооруженными Силами, Госпогранкомитетом. "Теперь все, чему мы учили свои подразделения, личный состав, что отрабатывалось на занятиях, учениях, командно-штабных тренировках, применяется в реальности. Да, до этого мы не работали в таких условиях, так как ничего не предвещало, что в нашу страну прибудет такое количество беженцев, чтобы отправиться в страны ЕС, - сказал Вадим Синявский. - Все задействованные ведомства, которые обеспечивают безопасное нахождение здесь людей, справляются с поставленными задачами. Все работают спокойно, нет никакой паники и нервозности. Важно обеспечить доступ врачей к людям, потому что, к сожалению, в ТЛЦ много людей, у которых проблемы со здоровьем. Особенно простывших, так как они до этого долго пробыли на холоде".

Вадим Синявский отметил, что происходящее на границе - человеческая трагедия. "Люди попали в ситуацию, при которой должен быть найден какой-то выход всеми, кто участвует в решении кризиса с беженцами", - резюмировал он.-0-