Синявский принял участие в международном форуме по предупреждению и ликвидации ЧС

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский сегодня принял участие в Форуме международного сотрудничества министров ведомств, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Организатором выступило МЧС Китайской Народной Республики в рамках инициативы "Один пояс и один путь" с целью создания механизма международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Участниками форума стали представители и руководители чрезвычайных ведомств Казахстана, Кыргызстана, России, Брунея, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Мозамбика, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Турции и Хорватии, а также представители Организации Объединенных Наций, Международной организации гражданской обороны, Международного комитета Красного Креста и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и других.

В ходе мероприятия участники выступили с докладами по вопросам управления рисками бедствий, а также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в области предупреждения и ликвидации ЧС.

В своем докладе на тему "Повышение потенциала в области предупреждения и управления рисками чрезвычайных ситуаций" Вадим Синявский подтвердил приверженность Беларуси принятым международным обязательствам в области сокращения риска бедствий. Он также отметил приоритетные направления деятельности МЧС для обеспечения эффективного функционирования системы управления рисками бедствий и ликвидации их последствий.

Министр подчеркнул, что чрезвычайные ситуации последних лет наряду с глобальным распространением пандемии оказывают серьезное воздействие на страны и территории по всему миру. Это требует консолидации международных усилий для повышения готовности к реагированию и устойчивости к бедствиям.

Итогом мероприятия стало принятие Пекинской декларации о международном сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями. Документ призван заложить основу для взаимодействия между странами, а также способствовать достижению целей в области устойчивого развития и реализации положений Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.-0-