22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью северный, днем переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3.-0-
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