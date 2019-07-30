Синоптики предупреждают о грозах и ливнях по юго-западу Беларуси сегодня днем

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По юго-западной части Беларуси сегодня с 12.00 до 18.00 ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По информации синоптиков, при грозах местами пройдут сильные ливни со шквалистым усилением ветра порывами до 15-20 м/с, град.
"Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений сохранится до 23.00", - говорится в сообщении ведомства.-0-
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