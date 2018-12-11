Синоптики предупреждают о сильном тумане в Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики предупреждают о сильном тумане 11-12 декабря на территории Беларуси, в том числе Минске, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Объявлен оранжевый уровень опасности, видимость не превышает 100-500 м. Туман сохранится ночью и утром 12 декабря.-0-

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