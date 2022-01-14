Синоптики предупреждают: сильный ветер сохранится 15 января

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 15 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. По северо-востоку пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Местами ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 6-11 м/с, на большей части территории страны с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-

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