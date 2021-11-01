Синоптики прогнозируют на этой неделе дождливую погоду

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Закончился октябрь, который по своей средней температуре на территории Беларуси или соответствовал климатической норме, либо оказался немного теплее. А вот по осадкам отмечался существенный недобор: на большей части территории страны сумма осадков составила всего 1-45% нормы, лишь по северу страны выпало от 50% до 70% средних многолетних значений. При этом больше всего осадков выпало на метеостанции Езерище - 47,6 мм, или 72% месячной нормы, а вот на метеостанции Брагин за весь октябрь существенных осадков не отмечалось", - рассказали в Белгидромете.

Как отметили синоптики, первая рабочая неделя ноября окажется теплее положенного по календарю, несмотря на то, что температурный фон по сравнению с последними выходными октября понизится. Вместе с тем погодные условия будут определять фронтальные разделы, поэтому увеличится и уплотнится облачность, пройдут дожди различной интенсивности и продолжительности.

Во вторник, 2 ноября, ночью будет преимущественно без осадков, днем по стране пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западной половине местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 6-12.

В среду, 3 ноября, временами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 3-8. Днем будет 7-13 градусов.

В четверг, 4 ноября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 2-7 градусов. Днем воздух прогреется до 8-15.

В пятницу, 5 ноября, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 6-12. Днем будет 9-15 градусов тепла, по юго-востоку до плюс 17.-0-

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