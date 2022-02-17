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Общество
17 февраля 2022, 11:16

Синоптики прогнозируют теплую для февраля погоду с осадками и сильным ветром

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют теплую для февраля погоду с осадками и сильным ветром, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедший период февраля порадовал жителей Беларуси теплой и в целом спокойной погодой. Температурный фон за эти дни в целом оказался на 3-5 градусов выше климатической нормы. Но уже сегодня, 17 февраля, и в ближайшие дни спокойствие будет нарушать активизировавшаяся Атлантика. Североатлантические циклоны, смещаясь один за другим через районы Балтики, будут усиливать градиенты атмосферного давления, что в свою очередь приведет к усилению ветра по территории нашей страны до сильного порывистого", - рассказали в Белгидромете.

Наиболее сложная ситуация ожидается в субботу, 19 февраля, когда прогнозируется смещение очень активного и быстрого циклона с Дании на территорию Латвии, что обусловит на большей части территории страны усиление ветра порывами до 15-24 м/с, а в юго-западных районах местами и до 25-28 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится и ночью, и утром в воскресенье, 20 февраля. При этом сильный порывистый ветер будет сопровождаться выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя.

В пятницу, 18 февраля, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Местами, а по западу республики во многих районах, прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 2-8 градусов тепла.

В субботу, 19 февраля, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах прогнозируется усиление ветра ночью порывами до 15-20 м/с, утром и днем - до 17-24 м/с, в юго-западных районах местами - до 25-28 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3. Днем будет 2-7 градусов тепла, по югу - до плюс 9.

В воскресенье, 20 февраля, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью и утром во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-22 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3, днем - от нуля до плюс 7 градусов.

По прогнозам синоптиков, в первые дни следующей недели сохранится теплая с осадками в виде мокрого снега с дождем погода. В понедельник, 21 февраля, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3. Днем будет от нуля до плюс 6 градусов, по югу - до плюс 8.

Во вторник, 22 февраля, временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3, днем по югу - до плюс 5 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

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