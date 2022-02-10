Синоптики прогнозируют теплую с осадками погоду до конца недели

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рабочая неделя закончится теплой с осадками погодой. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 11 февраля, под влиянием атмосферных фронтов с Западной Европы ночью ожидаются временами осадки, днем во многих районах страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от нуля до плюс 5.

"После прохождения в субботу, 12 февраля, через территорию нашей страны очередной фронтальной системы Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления. Облаков станет меньше, что приведет к тому, что в выходные и в начале следующей недели ночные минимумы по стране будут опускаться до нуля - 7 градусов мороза, но вместе с тем в дневные часы воздух будет хорошо прогреваться", - отметили синоптики.

В субботу, 12 февраля, ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит ноль - минус 6, днем - минус 2 - плюс 5 градусов.

В воскресенье, 13 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по северу страны пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до 7 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 6.

В понедельник, 14 февраля, также будет преимущественно без осадков. Местами возможен слабый туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до 7 градусов мороза, днем - 1-7 градусов тепла.

Как подчеркнули в Белгидромете, теплая для февраля погода сохранится до середины недели. Так, во вторник, 15 февраля, ночью ожидается преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране возможны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью местами будет слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4 - плюс 3, днем - плюс 1-8 градусов.

В среду, 16 февраля, ночью местами по стране, днем на большей части территории возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов, днем ожидается от нуля до плюс 7 градусов.-0-

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