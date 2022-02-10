Синоптики прогнозируют теплую с осадками погоду до конца недели

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 12 февраля 2022
Минск Ясно -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:15 Белорусы с нуля создали легендарный танк Т-50! Презентация в ПРЯМОМ ЭФИРЕ! Общество
12:12 Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 13 февраля Общество
12:10 Внеочередные президентские выборы в Туркменистане пройдут 12 марта В мире
12:05 Российские хоккеистки не вышли в полуфинал олимпийского турнира Спорт
11:59 Совмин определил, как будут подтверждать право производителей электромобилей на освобождение от НДС Экономика
11:51 Белорусские конькобежки выбыли из борьбы за медали командного турнира ОИ Спорт
11:42 Российские лыжницы выиграли золото Олимпиады в эстафете Спорт
11:30 Олимпийский чемпион Иван Литвинович выступит на этапе КМ по прыжкам на батуте Спорт
11:24 Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой Спорт
11:09 Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси стартовал в Минске Спорт
11:02 На Брестском полигоне отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования Регионы
10:51 В Минском районе легковушка врезалась в разделительное ограждение: потребовалась помощь спасателей Происшествия
10:43 В Сенице более 150 человек искали двух потерявшихся детей Происшествия
10:31 В Японии грузовой самолет в полете потерял часть закрылка весом 60 кг В мире
10:22 Завершено расследование смертельного ДТП в Осиповичском районе: водитель уснул за рулем Происшествия
10:04 Умерла народная артистка России Зинаида Кириенко Культура
09:59 Сегодня на "Союзной решимости" отработают оборонительный бой и взятие под охрану объектов Общество
09:43 Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 13 участках Регионы
09:18 Американцы стали олимпийскими чемпионами в командном сноуборд-кроссе Спорт
09:13 Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 6 комплектов наград Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Регионы
07:00 Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Открытого кубка Европы по самбо на призы Президента Президент
07:00 Картина дня: совещание у Президента, иностранные инвестиции в 2021 году и финал "Снежного снайпера" Общество
00:59 В мире выявлено почти 405 млн случаев заражения коронавирусом В мире
00:33 NASA опубликовало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб" Технологии
11.02.22
11.02.22 23:42 Депутат: практику проведения диалоговых площадок необходимо продолжить и после референдума Общество
11.02.22 23:10 Гайдукевич: война в регионе не полыхает только из-за взвешенной позиции Беларуси и России Общество
11.02.22 22:48 Белорусские депутаты обсуждают с зарубежными коллегами создание трибунала по Польше Общество
11.02.22 22:45 Жук: действия Польши косвенно, но подтверждают заявления Чечко о массовых расстрелах мигрантов Общество
11.02.22 22:18 В Британии зафиксировали первую смерть от лихорадки Ласса В мире
Все новости
Все новости
Общество
10 февраля 2022, 11:39

Синоптики прогнозируют теплую с осадками погоду до конца недели

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рабочая неделя закончится теплой с осадками погодой. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 11 февраля, под влиянием атмосферных фронтов с Западной Европы ночью ожидаются временами осадки, днем во многих районах страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от нуля до плюс 5.

"После прохождения в субботу, 12 февраля, через территорию нашей страны очередной фронтальной системы Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления. Облаков станет меньше, что приведет к тому, что в выходные и в начале следующей недели ночные минимумы по стране будут опускаться до нуля - 7 градусов мороза, но вместе с тем в дневные часы воздух будет хорошо прогреваться", - отметили синоптики.

В субботу, 12 февраля, ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит ноль - минус 6, днем - минус 2 - плюс 5 градусов.

В воскресенье, 13 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по северу страны пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до 7 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 6.

В понедельник, 14 февраля, также будет преимущественно без осадков. Местами возможен слабый туман. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до 7 градусов мороза, днем - 1-7 градусов тепла.

Как подчеркнули в Белгидромете, теплая для февраля погода сохранится до середины недели. Так, во вторник, 15 февраля, ночью ожидается преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране возможны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью местами будет слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 4 - плюс 3, днем - плюс 1-8 градусов.

В среду, 16 февраля, ночью местами по стране, днем на большей части территории возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов, днем ожидается от нуля до плюс 7 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь погода
Новости рубрики Общество
Белорусы с нуля создали легендарный танк Т-50! Презентация в ПРЯМОМ ЭФИРЕ!
Фото из архива Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 13 февраля
Фото "Ваяр" Сегодня на "Союзной решимости" отработают оборонительный бой и взятие под охрану объектов
Картина дня: совещание у Президента, иностранные инвестиции в 2021 году и финал "Снежного снайпера"
Фото из архива Депутат: практику проведения диалоговых площадок необходимо продолжить и после референдума
Фото из архива Гайдукевич: война в регионе не полыхает только из-за взвешенной позиции Беларуси и России
Главное
Во время совещания Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе стало темой совещания у Лукашенко
Сукало: предлагается предоставить гражданам право на обжалование любых судебных решений
Сергеенко: порядка 30 наблюдателей из стран ЕС пожелали приехать на референдум
Министр ЖКХ: резкого повышения тарифов на коммунальные услуги в Беларуси не ожидается
Топ-новости
К принятию решений в Верховном суде могут привлечь не только судей, но и представителей общественности
Кубраков об обеспечении безопасности накануне референдума: о предпосылках несанкционированных мероприятий нет и речи
На Брестском полигоне отработали уничтожение незаконного вооруженного формирования
Белорусы с нуля создали легендарный танк Т-50! Презентация в ПРЯМОМ ЭФИРЕ!
Ковальчук: развитие массового спорта и спорта высоких достижений должно идти параллельно
Совмин определил, как будут подтверждать право производителей электромобилей на освобождение от НДС
ТОП-3 трендов финансовых технологий в Беларуси
Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Беларуси стартовал в Минске
Генпрокуратура планирует обследовать более 300 неизвестных мест захоронения жертв геноцида
Лукашевич: за санкциями против Беларуси стоит агрессия, основанная на коммерческих интересах
Боровик о казусе Чечко: международные правозащитные организации игнорируют права человека
Костевич: развитие социальной отрасли идет через потенциал молодежи
ГПК: Украина не уведомляла Беларусь об усилении контрольных мер на границе
Кухарев: новый путепровод на Немиге выдержит двойную нагрузку
Рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума создана в Генпрокуратуре
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.