13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют ветреную с осадками погоду на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Выходные дни прошли в Беларуси под знаком антициклона: существенных осадков не отмечалось, температурный фон был близким к многолетним значениям. Сегодня с Балтики сместился контрастный атмосферный фронт, начиная с северо-западных районов, он определял осадки и смену воздушных масс. После прохождения фронта температура воздуха резко понижалась", - отметили синоптики.

В ближайшие сутки, 14 апреля, погодные условия будут определять холодные неустойчивые воздушные массы, поступающих с северо-запада Европы, а в ночные часы еще скажется влияние атмосферного фронта. Ночью местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части пройдут дожди, возможен мокрый снег. Днем осадки ожидаются по Гродненской и Витебской областям во многих районах, а на остальной территории - местами. Существенный дискомфорт будет вносить сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

В середине недели сохранится влияние атмосферных фронтов и прохладных воздушных масс. Ожидается неустойчивая с осадками и сильным ветром погода. В среду, 15 апреля, ночью преимущественно по северо-восточной половине, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Утром и днем местами прогнозируется усиление ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет минус 3 - плюс 2 градуса, днем - плюс 3-10 градуса.

В четверг, 16 апреля, временами пройдет дождь. На большей части территории страны ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы температура воздуха составит плюс 1-6 градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов, в южных районах - местами до плюс 16.

По предварительному прогнозу, до конца недели характер погоды существенно не изменится. Сохранится ветреная с осадками погода, температурный фон будет пониженный.-0-

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