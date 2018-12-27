Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на Новый год

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в последние дни декабря будет преобладать облачная с осадками погода с температурным фоном на 3-5 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 28 декабря, погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через территорию страны. Ожидается снег, мокрый снег, по юго-западной половине страны с дождем. Местами по востоку прогнозируется налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток в основном составит от минус 4 до плюс 2, по юго-западу страны - от 3 до 5 градусов выше нуля.

В субботу и воскресенье, 29 и 30 декабря, погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы.

В субботу, 29 декабря, ночью местами, днем во многих районах республики пройдет снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Ночью будет 1-7 градусов мороза, по северо-востоку температура понизится до минус 9 градусов, в юго-западных районах будет от нуля до плюс 2. Днем ожидается от минус 5 по юго-востоку до плюс 3 градусов по западу страны.

В воскресенье, 30 декабря, будет преобладать облачная погода, временами снег, мокрый снег, по юго-западу страны с дождем. Местами ожидается гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, по юго-востоку опустится до 6 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов мороза по востоку до плюс 4 по юго-западу республики.

В понедельник, 31 декабря, сохранится влияние атмосферного фронта, на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет от 6 градусов мороза до 1 тепла, днем - от минус 4 до плюс 2 градусов.

Во вторник, 1 января, в новогоднюю ночь местами по стране пройдет кратковременный снег, температура воздуха в основном составит нуль - минус 6, по северо-востоку при прояснениях она понизится до 8 градусов мороза. Днем территория Беларуси окажется под влиянием очередной системы фронтальных разделов от циклона с центром над Финляндией. Утром и днем во многих районах ожидается снег, мокрый снег, днем по западу страны переходящий в дождь. Температура днем составит от минус 5 по востоку до плюс 3 градусов по западу Беларуси. Местами по стране ожидается гололед, на дорогах гололедица.-0-

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