Система государственной научной экспертизы в Беларуси с 1 июня переходит на электронный документооборот

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единая система государственной научной и научно-технической экспертиз в Беларуси с 1 июня переходит на электронный документооборот. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 мая 2019 года №309, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Постановлением создаются правовые основы для постоянной эксплуатации информационно-аналитической системы "Единая экспертиза", которая предназначена для использования всеми субъектами экспертного процесса в Беларуси. Эта система разработана по подпрограмме "Цифровая трансформация" Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. Она позволит автоматизировать отдельные процессы проведения экспертизы, в том числе подачу и обработку документов в электронном виде, упростить процедуру прохождения документов, обеспечить оперативность анализа заявленных проектов, прозрачность и наглядность этой работы.

Согласно документу, до 1 июня объекты государственной экспертизы направляются заказчиком в ГКНТ в трех экземплярах на бумажных носителях с приложением электронной копии. С 1 июня - в виде электронных документов посредством системы "Единая экспертиза" или системы межведомственного электронного документооборота госорганов, а в случаях, предусмотренных законодательством, - в трех экземплярах на бумажных носителях.

Вводится термин "национальный оператор государственной экспертизы", которым является ГУ "БелИСА", подчиненное ГКНТ. Эта организация осуществляет научно-техническое и организационно-техническое обеспечение деятельности всех государственных экспертных советов. "Введение термина обусловлено тем, что на ГУ "БелИСА" возложены дополнительные функции по организации государственной экспертизы. В их числе - администрирование информационно-аналитической системы "Единая экспертиза", - пояснили в пресс-службе.-0-