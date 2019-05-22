Система государственной научной экспертизы в Беларуси с 1 июня перейдет на электронный документооборот

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единая система государственной научной и научно-технической экспертиз в Беларуси с 1 июня перейдет на электронный документооборот. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 мая 2019 года №309, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Документом внесены изменения в Положение о порядке функционирования единой системы государственной научной и научно-технической экспертиз. "С учетом правоприменительной практики необходимо усовершенствовать эту систему в части правового обеспечения экспертных процедур", - сказали в пресс-службе ГКНТ.

Постановлением создаются правовые основы для постоянной эксплуатации информационно-аналитической системы "Единая экспертиза", которая предназначена для использования всеми субъектами экспертного процесса в Беларуси. Эта система разработана по подпрограмме "Цифровая трансформация" Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. Она позволит автоматизировать отдельные процессы проведения экспертизы, в том числе подачу и обработку документов в электронном виде, упростить процедуру прохождения документов, обеспечить оперативность анализа заявленных проектов, прозрачность и наглядность данной работы.

Согласно документу, до 1 июня объекты государственной экспертизы направляются заказчиком в ГКНТ в трех экземплярах на бумажных носителях с приложением электронной копии. С 1 июня - в виде электронных документов посредством системы "Единая экспертиза" или системы межведомственного электронного документооборота госорганов, а в случаях, предусмотренных законодательством, - в трех экземплярах на бумажных носителях.

Вводится термин "национальный оператор государственной экспертизы", которым является ГУ "БелИСА", подчиненное ГКНТ. Эта организация осуществляет научно-техническое и организационно-техническое обеспечение деятельности всех государственных экспертных советов. "Введение данного термина обусловлено тем, что на ГУ "БелИСА" возложены дополнительные функции по организации государственной экспертизы. В их числе - администрирование информационно-аналитической системы "Единая экспертиза", - пояснили в пресс-службе.

Согласно постановлению, в отношении объектов, сметная стоимость которых не превышает 1 тыс. базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br25,5), проводится ведомственная научно-техническая экспертиза, при этом не обязательно вслед за этим проводить государственную экспертизу. "Принятие данной нормы позволит снизить расходы республиканского бюджета на проведение госэкспертизы, уменьшить нагрузку на государственные экспертные советы и даст возможность рассматривать более важные проекты. Одновременно это позволит сократить сроки выполнения работ, так как задержки возникают в том числе из-за необходимости проведения обязательной госэкспертизы большого количества проектов с относительно небольшим финансированием", - отметили в пресс-службе. В то же время право на проведение госэкспертизы таких объектов сохраняется по инициативе государственного заказчика или ГКНТ.

Кроме того, предоставляется возможность проведения госэкспертизы по инициативе юридических лиц для того, чтобы определить целесообразность дальнейших действий по определению госзаказчика и подачи заявки на включение в госпрограмму инновационного развития.

Постановлением учреждается конкурс на звание лучшего эксперта года. Как заявили в пресс-службе, это позволит создать дополнительный стимул для качественного и объективного анализа объектов экспертизы.-0-