Система госуправления должна отвечать новым вызовам времени - Щекин

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система государственного управления должна отвечать новым вызовам времени. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Фундаментом любого государства является эффективная система государственного управления и идеология. Беларусь за годы своей независимости уже проходила несколько этапов оптимизации государственного аппарата в контексте актуализации полномочий. Сегодня вполне логично назрела необходимость не просто технического пересмотра полномочий между ветвями власти, а прежде всего перераспределения в сторону дебюрократизации, более быстрого и качественного принятия решений на всех уровнях управленческой вертикали. Тем более такой механизм заложен и в Конституции, и в концепции государственной кадровой политики", - отметил эксперт.

По его мнению, работа на упреждение в этой сфере позволит сформировать цели и задачи на ближайшую перспективу, внести конкретные предложения в Конституцию, а также избежать кадровых и идеологических издержек, ошибок при формировании и подготовке новой структурно-функциональной системы кадрового корпуса страны.

"Считаю, что инициатива главы государства своевременна, отвечает запросам времени и идет на усиление ответственности как руководящего состава, так и всех госслужащих. Таким образом Президент демонстрирует приверженность демократическим принципам, диалогичность, открытость перед обществом, - считает Николай Щекин. - Президент еще раз высказал готовность комплексно решать все задачи в рамках государственных интересов, профессионально. Разброс и шатания в данном вопросе неприемлемы. Основными принципами в этой работе должны быть государственность, компетентность, взвешенность, опыт, искренность и свежий взгляд на целеполагание".-0-