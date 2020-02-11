11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система измерения телеаудитории заработает в Беларуси до конца года. Об этом сегодня сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич после совещания главы государства с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам министра, на совещании Президент Беларуси поручил создать в стране систему измерения телевизионной аудитории. Отечественный медиаизмеритель заработает до конца 2020 года, он будет решать задачи для всего рынка телевизионной рекламы и для всех телевизионных продуктов", - рассказал Александр Карлюкевич.
Какая компания займется созданием системы медиаизмерений, на совещании не обсуждалось. "Президент поставил вопрос таким образом, что телевизионные каналы должны сами принять решение", - пояснил министр.-0-