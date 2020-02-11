11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система измерения телеаудитории заработает в Беларуси до конца года. Об этом сегодня сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич после совещания главы государства с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, на совещании Президент Беларуси поручил создать в стране систему измерения телевизионной аудитории. Отечественный медиаизмеритель заработает до конца 2020 года, он будет решать задачи для всего рынка телевизионной рекламы и для всех телевизионных продуктов", - рассказал Александр Карлюкевич.

Какая компания займется созданием системы медиаизмерений, на совещании не обсуждалось. "Президент поставил вопрос таким образом, что телевизионные каналы должны сами принять решение", - пояснил министр.-0-

Новый новостной телеканал появится в Беларуси "Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего", - отметил министр информации Александр Карлюкевич.