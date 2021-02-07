Система образования Беларуси оперативно реагирует на запросы рынка труда - Минобразования

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования Беларуси оперативно реагирует на запросы рынка труда, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования.

"Беларусь располагает широкой сетью учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, что позволяет оперативно реагировать на запросы рынка труда. Для трудоустройства молодежи в стране реализуются разнообразные социальные механизмы, способствующие ее максимальной профессиональной самореализации. В 2018-2020 годах из числа выпускников, подлежавших распределению, направлены на работу в организации более 99%. Созданы условия для тесного сотрудничества заказчиков кадров с системой профессионального образования. Их представители взаимодействуют в составе 14 секторальных советов", - рассказали в Министерстве образования.

Ведется постоянная работа по усилению практико-ориентированной подготовки рабочих и специалистов. "На базе учреждений профессионально-технического и среднего специального образования функционируют 49 ресурсных центров, оснащенных по последнему слову техники. На высокотехнологичных предприятиях страны, в организациях экономики и социальной сферы создано 1143 филиала кафедр. В вузах работают 97 совместных с ведущими мировыми компаниями лабораторий и 39 образовательных центров", - отметили в ведомстве.-0-

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